Başkan Demir: "Yatay kalkınmayı başaran en iyi il olacağız" - Son Dakika

Başkan Demir: "Yatay kalkınmayı başaran en iyi il olacağız"

26.10.2020 11:49
Başkan Demir:

İlçe ilçe gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İddia ediyorum yatırımlarımız sayesinde Türkiye'de yatay kalkınmayı en iyi başaran il olacağız" dedi.

İlçe ilçe gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İddia ediyorum yatırımlarımız sayesinde Türkiye'de yatay kalkınmayı en iyi başaran il olacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehre değer katacak projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu hafta sonunu da sahada geçiren Başkan Demir'in ilk durağı Tekkeköy oldu. Tekkeköy'de Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Ardından Terme ilçesine geçerek, Ünye ve Fiskobirlik Caddesi ile Yalı Mahallesi'nde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını kontrol etti. Daha sonra Bağsaray Mahallesi'nde tamamlanan beton yolu inceleyen Başkan Demir, burada fasulye ayıklayan Dudu Uzun'a yardım etti.

5 yılda tüm mahallelerin yol sorunu bitecek

Dün de Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bahşioymağı Mahallesi'nde 7 bin, Gökçeağaçoymağı Mahallesi'nde bin 700 ve Güvenli Mahallesi'nde 2 bin 300 metrelik sathi kaplama çalışmalarını yerinde gördü. Her gittiği yerde büyük bir sevgi ile karşılanan Başkan Mustafa Demir, tüm mahallerin yol sorununun biteceğinin sözünü vererek, "Yakakent'ten Terme'ye, İlkadım'dan Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı'na kadar 950 mahallemizin yollarını 'yapacağız' dedik ve tamamlayacağız" diye konuştu.

"Hizmetin en iyisini yapmak görevimiz"

Su sıkıntılarına da değinen Başkan Demir, "Üs kotlarındaki mahallelerimiz de dahil bütün ilçelerimizdeki su problemlerini önümüzdeki 4 yıl içinde tamamen bitirmiş olacağız. Tüm planlamalarımız yaptık. Su bulunmayan yerde olsa ne yapıp edip sizi suya kavuşturacağız. Samsun Türkiye'nin en güzel şehri. Yol yapılınca suda gelince mahallelerimiz kıymetlendi. Hemşehrilerimiz köylere ev yaparak buralarda yaşamaya başladı. İddia ediyorum yatırımlarımız sayesinde Türkiye'de yatay kalkınmayı en iyi başaran il olacağız. Şehirde ne varsa köylerimizde de aynısı olacak. Vatandaşlarımız şehrin hiçbir mahallesine özenmeyecek. Gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız yolları yerinde inceliyoruz. Çünkü benim hemşerilerim her şeyin en iyisine en güzeline layık" şeklinde konuştu.

"Kapım herkese açık"

Başkan Demir şöyle devam etti: "Hizmetin en iyisini yapmak bizim görevimiz. Eksik gördüğünüz bir şey olursa kapımız sonuna kadar açık. Eksiğimizi söyleyin. Salı ve perşembe günleri halk günümüz var. Randevusuz direkt gelip benimle görüşebilirsiniz. Telefonum 24 saat açık. Sosyal medyadan yazabilirsiniz. Sorumluluk omzumuzdayken yapabildiğimiz kadar yapıp vatandaşlarımıza hizmet noktasında bir ihmalde bulunmayalım. Tüm derdimiz bu. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm hemşerilerimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Son nefesimize kadar da çalışmaya devam edeceğim."

Şehitlik en güzel mertebe

Başkan Demir, Alaçam ilçesinde son olarak Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Mutlu Can Meşeci adına yapılan mescidin açılışını gerçekleştirdi. Burada aileye yeniden taziye dileklerini ileten Demir, "Geçmişimize baktığımızda hepimizinki şehitlerle doludur. Allah kimseye savaş hali vermesin. Ama ülkeyi savunmak gerekir denildiğinde şurada gitmeyecek olan biri var mı? Mutlu Can evladımız bunun canlı bir örneğidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Yatay kalkınmayı başaran en iyi il olacağız
Başkan Demir: Yatay kalkınmayı başaran en iyi il olacağız

Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demir: 'Yatay kalkınmayı başaran en iyi il olacağız' - Son Dakika

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