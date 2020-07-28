Başkan Demirtaş çalışanlarını mutlu etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş çalışanlarının bayram ikramiyelerini ödedi.

2014 yılında göreve geldiği günden bu yana Gülüç Beldesi'nde başarılı çalışmalara imza atan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarının bayram ikramiyelerini ödedi. Gülüç'te yaptıkları tüm hizmetlerde çalışanların büyük emekleri ve alın terinin olduğunu dile getiren Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Gülüç'ün daha yaşanabilir bir kent olması için çalıştık. Bunda da şu ana kadar muvaffak olduk. Beldemize son 6,5 yıl içerisinde güzel hizmetler kazandırdık. Bu hizmetlerimizi elbette biz kendi başımıza değil belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve çalışanlarımızla birlikte yerine getirdik. Biz çalışanlarımızın daha alın teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesi için mücadele ettik. Bu günde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm çalışanlarımızın bayram ikramiyelerini ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim tüm çalışanlarımıza bayram ikramiyelerini aileleri ile birlikte güzellikle yemelerini nasip etsin. Bu vesile ile tüm Gülüç halkımızın ve birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ZONGULDAK