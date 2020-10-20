Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Köken Karadolap Mahallesi Sakinleriyle buluştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, saçak parseller olarak adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin 500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren yılların sorunu tarihe karışıyor. Başkan Deniz Köken, konu ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Toplantılarda konunun detaylarını vatandaşlarla paylaşan Başkan Deniz Köken akıllarda kalan sorulara da yanıtlar veriyor. Başkan Deniz Köken ekibiyle birlikte Karadolap'ta saçak parsellerle ilgili uygulama imar plan notu değişikliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada: "Geçen sene Ağustos ayında yaşanan küçük depremin ardından bazı siteleri ziyaret ettim. Sonrasında depreme ilgili meseleler için nasıl bir çözüm buluruz diye düşündük ve arkadaşlarımız çalışmaya başladı. İlgili maddeleri masaya yatırdık. Her site bir yönetim seçsin onlarla oturup neler yapabileceğimizi konuşalım istedik" dedi.

"Kendi iç dinamikleriyle kendi işini çözebilecek bir mekanizma"

Toplantıda konuşan Başkan Deniz Köken, "Çok büyük bir plan değişikliği yapmak istesek bu 5 - 6 sene sürer. Kendi içinde bir çözüm aradık.

Saçak parsellerin kendine has bir yapısı var. Kendi iç dinamikleriyle kendi işini kısmen de olsa çözebilecek bir mekanizma. Bu planı küçük bir tadilatla kendi içinde çözmeye çalıştık. Bu meseleyi saçak parseller bazında değerlendirmek lazım. Yeni bir imar planı değil bu. Ne yapacağımızı biliyoruz. Vatandaş da bizim ne yapabileceğimizi tam bilmesi lazım. Yapamayacağım işi söylemem, söz de vermem. Ben iş çözmeye talibim. İnsanların sağlıklı yaşamalarını, kendi komşularıyla bulundukları yerde dönüşüm yapmalarından yanayım. Şu anda kendi mahallelerimize, kendi sitelerimize kendi içinde çözüm buluyoruz. Sizler de kendi aranızda bir yönetim kurup, plancı, mimar ya da mühendis bir arkadaşla beraber bizim birimimizle muhatap olursanız kademe kademe ne olur ne olmaz oturup konuşursunuz. Bu bir iş görme projesidir. Biz bu şekilde işimizi halledelim diğer tarafa geçelim. Burada maliyet ne kadar aza düşürülebiliyor gibi konularda bizim detaylı çalışmalarımız oldu. Siz yönetiminizi kurun, biz de burada hakem rolünü tam oynayarak, sizlerin binalarını en kısa sürede yapılabilecek bir ortama getirmemiz lazım. Bunda zaman kaybetmeden seri hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Bu arada toplantıda söz alan Özde Blokları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Polat, sitede bulunan binaları yenilemek için yıllardır uğraştıklarını, bir arpa boy yol alamadıklarını belirterek: "Yıllardır çözemediğimiz konu ile ilgili Başkan Deniz Köken'e gittik, sorunu anlattık. Başkan Deniz Köken, bu plan tadilatı notunu İlçe Belediye Meclisi'nden geçirdi. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde takip etti, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçirdi. Huzurunuzda kendisine çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL