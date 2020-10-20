Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu

20.10.2020 14:04
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Köken Karadolap Mahallesi Sakinleriyle buluştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Köken Karadolap Mahallesi Sakinleriyle buluştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, saçak parseller olarak adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin 500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren yılların sorunu tarihe karışıyor. Başkan Deniz Köken, konu ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Toplantılarda konunun detaylarını vatandaşlarla paylaşan Başkan Deniz Köken akıllarda kalan sorulara da yanıtlar veriyor. Başkan Deniz Köken ekibiyle birlikte Karadolap'ta saçak parsellerle ilgili uygulama imar plan notu değişikliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada: "Geçen sene Ağustos ayında yaşanan küçük depremin ardından bazı siteleri ziyaret ettim. Sonrasında depreme ilgili meseleler için nasıl bir çözüm buluruz diye düşündük ve arkadaşlarımız çalışmaya başladı. İlgili maddeleri masaya yatırdık. Her site bir yönetim seçsin onlarla oturup neler yapabileceğimizi konuşalım istedik" dedi.

"Kendi iç dinamikleriyle kendi işini çözebilecek bir mekanizma"

Toplantıda konuşan Başkan Deniz Köken, "Çok büyük bir plan değişikliği yapmak istesek bu 5 - 6 sene sürer. Kendi içinde bir çözüm aradık.

Saçak parsellerin kendine has bir yapısı var. Kendi iç dinamikleriyle kendi işini kısmen de olsa çözebilecek bir mekanizma. Bu planı küçük bir tadilatla kendi içinde çözmeye çalıştık. Bu meseleyi saçak parseller bazında değerlendirmek lazım. Yeni bir imar planı değil bu. Ne yapacağımızı biliyoruz. Vatandaş da bizim ne yapabileceğimizi tam bilmesi lazım. Yapamayacağım işi söylemem, söz de vermem. Ben iş çözmeye talibim. İnsanların sağlıklı yaşamalarını, kendi komşularıyla bulundukları yerde dönüşüm yapmalarından yanayım. Şu anda kendi mahallelerimize, kendi sitelerimize kendi içinde çözüm buluyoruz. Sizler de kendi aranızda bir yönetim kurup, plancı, mimar ya da mühendis bir arkadaşla beraber bizim birimimizle muhatap olursanız kademe kademe ne olur ne olmaz oturup konuşursunuz. Bu bir iş görme projesidir. Biz bu şekilde işimizi halledelim diğer tarafa geçelim. Burada maliyet ne kadar aza düşürülebiliyor gibi konularda bizim detaylı çalışmalarımız oldu. Siz yönetiminizi kurun, biz de burada hakem rolünü tam oynayarak, sizlerin binalarını en kısa sürede yapılabilecek bir ortama getirmemiz lazım. Bunda zaman kaybetmeden seri hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Bu arada toplantıda söz alan Özde Blokları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Polat, sitede bulunan binaları yenilemek için yıllardır uğraştıklarını, bir arpa boy yol alamadıklarını belirterek: "Yıllardır çözemediğimiz konu ile ilgili Başkan Deniz Köken'e gittik, sorunu anlattık. Başkan Deniz Köken, bu plan tadilatı notunu İlçe Belediye Meclisi'nden geçirdi. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde takip etti, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçirdi. Huzurunuzda kendisine çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu

Akşemseddin, Deniz Köken, Vatandaş, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu
Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu         
13:54
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:09:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Deniz Köken Karadolap Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei