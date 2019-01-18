Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Amatör Spor Kulüpleri İçin Özel Birim Kuracak

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Amatör Spor Kulüpleri İçin Özel Birim Kuracak

1 saat önce

Kayseri şehrinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri için büyükşehir belediyesinde özel bir birim kurulacağını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Amatör Spor Kulüpleri İçin Özel Birim Kuracak, System.String[]
Kayseri şehrinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri için büyükşehir belediyesinde özel bir birim kurulacağını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, bu planlama ile amatör sporun daha etkin ve verimli bir çalışma sergilenmesinin amaçlandığını söyledi.

ASKF olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Musa Soykarcı'nın ev sahipliğinde Sümer Amatör Evinde düzenlenen programa iştirak eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, her biri sporun farklı kulvarlarında kendini kanıtlamış ve sporu bir yaşam biçimi olarak gören amatör sporcular ile yöneticilerin gösterdikleri ilgiye teşekkür ettiğini kaydetti.

Birden fazla ve farklı ilçelerde çok farkı branşlarda amatör spor kulüplerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Farkı ilçelerde ve farkı branşlarda spor yapan amatör spor kulüplerin saha, malzeme ve ulaşım gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Bu açıdan bunları tek bir çatı altında değerlendirilmesi; çözüm bulunarak sporun daha geniş kitlelere yaygınlaşması amacı ile Kayseri Büyükşehir bünyesinde bir birim oluşturulacaktır. Oluşturulan bu birim ile AMATÖR SPOR ama PROFESYENEL YÖNETİM ile sporun gelişmesine katkı sağlanacaktır" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

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