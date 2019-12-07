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Başkan Dr. Palancıoğlu Açıklaması

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneğince düzenlenen törende yapılan çalışmalar ile ilgili olarak plaket verildiğini söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu Açıklaması, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneğince düzenlenen törende yapılan çalışmalar ile ilgili olarak plaket verildiğini söyledi.


Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 2019 yılı Türk Kültürü Bilim Sanat Hizmet ödülleri programına iştirak ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Yeni Ufuklar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 2019 yılı Türk Kültürü Bilim Sanat Hizmet ödülleri programına katıldık. Eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda olduğumuz katkılar ve daha yeşil bir Kayseri için tahsis ettiğimiz orman alanı için teşekkürlerini ileten dernek yöneticilerine bu nazik davranışları için teşekkür ederim" dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, özelikle şehrin kültür, sanat, eğitim ve sportif gelişmesine katkı sağlayan, teşvik eden sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek olacaklarını ve ortak projelerde yer alacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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