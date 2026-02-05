Başkan Duranay: "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutturmayacağız" - Son Dakika
Başkan Duranay: "6 Şubat'ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutturmayacağız"

05.02.2026 18:32
Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığında bulundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan AESOB Başkanı Ziya Duranay, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, ailelerine ve aziz millete bir kez daha sabır diledi.

Depremlerin başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde derin yaralar açtığını vurgulayan Duranay, yaşanan kayıpların yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda da ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Milletin zor günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla ayağa kalkmayı bildiğini kaydeden Duranay, "Depremin ilk anından itibaren esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Yaraların sarılması, ticari hayatın yeniden canlanması ve şehrimizin ayağa kalkması için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Açıklamasında kayıpların acısının hala yüreklerde taşındığını dile getiren Duranay, benzer acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Duranay, "Deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor; Adıyaman'ımızın ve ülkemizin geleceğini daha güvenli, daha güçlü ve daha umutlu bir şekilde inşa etme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

