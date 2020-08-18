Başkan Dutlulu'dan mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Akhisar ilçesinde mahalleleri ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve hizmetler noktasında bilgi alışverişinde bulundu.

Vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk ile birlikte Mecidiyeköy, Kayalıoğlu, Beyoba ve Zeytinliova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu.

Pandemi nedeniyle ara verdikleri mahalle ziyaretlerine kaldıkları yerden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak devam eden Başkan Dutlulu, vatandaşlarla karşılıklı iletişim kurmanın oldukça önemli olduğuna değindi. Mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yapılması planlanan hizmetler ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Dutlulu, "Bir süredir ara verdiğimiz mahalle buluşmalarımıza sağlık tedbirlerimizi alarak yeniden başladık. Her zaman halkımızın yanındayız. Onlarla bir arada olmak, düşüncelerini ve fikirlerini duymak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnuniyeti, bir teşekkürü bizler için en büyük mutluluk kaynağı. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Halkımız ile buluşmaya ve bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret edilen mahallelerde Başkan Besim Dutlulu, büyük bir ilgi ile karşılandı. Vatandaşlar, belediyenin son zamanlardaki hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Dutlulu'ya çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA