Son Dakika Haberleri: Başkan Ekinci, veteriner fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Ekinci, veteriner fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Başkan Ekinci, veteriner fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

42 dakika önce

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yeni kurulan Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Ekinci, veteriner fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi, System.String[]

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yeni kurulan Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde öğrencilerle bir araya gelen Ekinci, öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını bir aile ortamı içerisinde geçirmeleri için, her türlü desteği sağlayacağını söyledi.

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Ekinci, "Öğrencilik hayatı hem güzel hem de zor bir süreç ama biz bu süreçte size destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ben inanıyorum ki ilçemizde bulunan veteriner hekim arkadaşlarımız, size kapılarını sonuna kadar açacaklar, küçük yerlerde okumanın en güzel yanı, aile gibi olmaktır. Siz, bize gelip bir sıkıntımız var dediğinizde, çözmek için tüm imkanlarımızı kullanırız." dedi.

Ekinci, daha önce söz verdikleri laboratuvar binasının protokolünü imzaladıklarını anlatarak, "Rektörümüzün imzalamasını bekliyoruz. Evrak işlemleri biter bitmez dört ay gibi kısa bir sürede laboratuvar binanızı teslim edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonar Başkan Ekinci, öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemeğe, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve oda yönetimi ile MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve Sorgun'da bulunan veteriner hekimler katıldı.

Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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