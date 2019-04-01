Son Dakika Haberleri: Başkan Emür Teşekkür Etti

Başkan Emür Teşekkür Etti

1 saat önce

AK Parti'den yeniden Keşap ilçesinde belediye başkanı seçilen Mehmet Emür, kendisine destek oldukları için Keşap halkına teşekkür ettiğini bildirdi.

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AK Parti'den yeniden Keşap ilçesinde belediye başkanı seçilen Mehmet Emür, kendisine destek oldukları için Keşap halkına teşekkür ettiğini bildirdi.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 44 olan oy oranını 31 Mart seçimlerinde yüzde 55'e çıkarttıklarını belirtti.

Keşap halkın AK Parti'ye bir kez daha destek olarak tarih yazdığını ifade eden Emür, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah'ın nasibi ve milletimizin takdiri ile yolumuza devam edeceğiz inşallah. Seçim çalışmaları boyunca şahsıma ve partime desteklerini esirgemeyen halkımız başta olmak üzere partililerimize, belediye personelimize, tüm gönüldaşlarımıza, bizlere oy veren vermeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:12 Kaynak: AA

Mehmet Emür, Keşap, AK Parti, Güncel
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