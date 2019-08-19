Başkan Ercan, Plevne Mahallesi sakinleriyle buluştu
34 dakika önce
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla geçen yıl düzenlenen "Mahalle Meclis Toplantıları"nın 2'inci turu Plevne Mahallesi ile devam ediyor.
Sincan Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:33 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Murat Ercan
'ın talimatıyla geçen yıl düzenlenen "Mahalle Meclis Toplantıları"nın 2'inci turu Plevne Mahallesi
ile devam ediyor.
Başkan Yardımcıları ile Müdürlerin de hazır bulunduğu toplantılarda Mahalleli Başkan Ercan'a merak ettiği tüm soruları soruyor, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini bizzat Başkan'a iletme fırsatı buluyor. Bu yıl 2.turu düzenlenen Mahalle Meclis Toplantılarının ikincisi Plevne Mahallesinde düzenlendi. Toplantıda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilgili müdürler "yerinde tespit, hızlı çözüm" anlayışıyla vatandaşların görüş ve taleplerini dikkatle dinledi.
Mahalle toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Ercan "Biz notumuzu alıyoruz. Bizim yetkimiz dahilinde ise anında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizim yetkimiz dışında ise ilgili kuruma konuyu iletiyoruz. İletmekle kalmıyor, konunun takibini de yapıyoruz" dedi.
Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan'a iletme fırsatı bulan Mahalle sakinleri de hizmetlerinden ötürü Başkan Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA
Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı Son dakika: Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır