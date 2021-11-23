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Başkan Eriş'ten "Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika

Başkan Eriş'ten "Öğretmenler Günü" mesajı

23.11.2021 16:40
Başkan Eriş'ten "Öğretmenler Günü" mesajı

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yayımladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajıyla tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ödemiş'in eğitimci Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilen 'Başöğretmen' unvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin yıl dönümündeyiz.

'Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür' diyen Atatürk'ün izinden giden, sevgisi, bilgisi ve özverisiyle geleceğimizi inşa eden tüm öğretmen arkadaşlarımın ve büyüklerimin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Ülkemizin yarınları olarak bir çocuğun geleceğe hazırlanmasında en büyük katkı ailelerden sonra şüphesiz öğretmenlerimizindir. Her birimiz ilkokuldan lise çağına kadar hepimizin üzerinde emeği olan öğretmenlerimizi daima hatırlar, saygıyla yad ederiz.

Her zaman şükranlarımızı sunduğumuz öğretmenlerimiz, bilgisiyle olduğu kadar şefkati, özverisi ve sabrıyla nesillerimizi adeta bir nakış gibi işlemeye devam ediyor.

İnsanımızın ve ülkemizin gelişiminde büyük pay sahibi olan öğretmenlerimizin bu anlamlı gününde içinde bulunulan sıkıntılardan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir öğretmen olarak meslektaşlarımızın karşı karşıya oldukları sıkıntıları çok iyi biliyor ve hissediyorum. Eğitimin ve eğitimcinin sorunlarını çözmenin aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılacak en büyük katkı olacağını asla ve asla unutmamalıyız.

Ülkemizin akıl ve bilimin yolunda çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması, eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki ve ekonomik anlamda sorunlarının çözülmesinin yanında atama bekleyen binlerce gencimizin de eğitim ordumuza katılması gibi birçok nokta aslında ülkemizin gerçek gündemini oluşturmaktadır.

Tüm bu zorluklara rağmen pandemi koşullarında canla başla görevini yerine getiren öğretmenlerimiz geleceğe umutla bakmamız için en büyük güç kaynağıdır.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle Ödemiş Belediyesi olarak biz de Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezimizi hizmete sunduk. Güzel bir dayanışmanın eseri olan bu merkezimizle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunarak Ödemişli öğrencilerimizin geleceğe hazırlanırken yanlarında olacağız.

İnanıyorum ki Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine öğretmenlerimizin yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle ulaşacağız.

41 yıl önce Dursunbey'de okulun kapısından attığım ilk adımın heyecanını halen yüreğinde taşıyan bir eğitimci olarak beni yetiştiren tüm öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, Başöğretmenimiz Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum"

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Mehmet Eriş, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Eriş'ten 'Öğretmenler Günü' mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Eriş'ten "Öğretmenler Günü" mesajı - Son Dakika
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