Başkan Erol, annesini kaybetti - Son Dakika

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol bugün güne acı haberle uyandı. Başkan Erol, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Zehra Erol' u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Zehra Erol, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Zehra Erol'un cenazesinin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

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