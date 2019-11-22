Son Dakika Haberleri: Başkan Esen: "Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Esen: 'Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz' - Son Dakika

Başkan Esen: "Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz"

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Konyaaltı'nın farklı okullarından öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Esen:

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Konyaaltı'nın farklı okullarından öğrencilerle bir araya geldi.


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı'nın farklı okullarından öğrencileri bir araya getirdi. Vahap Usta Restaurant'da gerçekleşen etkinlikte öğrenciler ilk olarak okul çağında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli diyetisyen Ezgi Süer, öğrencilere doğru beslenme yöntemlerini anlattı.


Daha sonra ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Semih Esen, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı. Başkan Esen, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve gelecek ile ilgili güzel düşünceleri bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz hangi mesleği seçmek istiyorsa istesin, öncelikle derslerine iyi çalışmalıdır. İlk kez uygulanan bu tatil sistemiyle çocuklarımız hem dinlenecek hem de ders çalışma imkanı bulacak. Bizlere düşen görev çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak için tüm gücümüzle çalışmaktır" dedi.


Esen, gecenin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA

Çocuk Hakları Günü, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UNICEF: YPG cezaevlerinde en az 250 çocuğu tutuyor
13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 16:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Esen: "Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]