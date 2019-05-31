Son Dakika Haberleri: Başkan Esen'den çalışanlara bayram müjdesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Esen'den çalışanlara bayram müjdesi

49 dakika önce

Konyaaltı Belediyesi'nin geleneksel iftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı'ndan önce işçi ve memur ikramiyelerinin, işçilerinde maaşlarının yatacağı müjdesini verdi.

Başkan Esen'den çalışanlara bayram müjdesi, System.String[]
Konyaaltı Belediyesi'nin geleneksel iftar yemeğinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Ramazan Bayramı'ndan önce işçi ve memur ikramiyelerinin, işçilerinde maaşlarının yatacağı müjdesini verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan davetliler, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi eşliğinde iftarlarını yaptı.

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, Ramazan ayının son günlerine yaklaştıklarını söyleyerek, "Ülkemizde, Antalya'da, Konyaaltı'mızda üzücü şehit haberleri dışında huzur ve sağlık içerisinde Ramazan ayını tamamlıyoruz. Allah herkesin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Ramazan boyunca yaşadığımız huzuru tüm yıla sarih etsin. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Çocuklarınız ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram yaşamanızı dilerim. Tüm memur ve işçi arkadaşlarımızın bayram ikramiyeleriyle birlikte, işçilerimizin maaşları bayram öncesinde hesaplarına yatırılacak. Güle güle harcayın" dedi.

İftar sonrasında davetliler Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Esen'den çalışanlara bayram müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]