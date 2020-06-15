Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi.

Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Mahallede gerçekleştirilecek çalışmaları muhtarlarla istişare eden Başkan Fadıloğlu, muhtarların ağzından çıkacak her sözün kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, Pirsultan Mahalle Muhtarı Tahsin Ateş ile Zeytinli Mahalle Muhtarı Şerafettin Kaplan'ı ziyaret etti. Muhtarlarla uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özellikle son ayların en önemli gündem maddesi olan koronavirüs salgınına karşı muhtarlarla birlikte başarılı bir çalışma dönemi yaşadıklarını dile getirdi. Muhtarların, büyük bir özveriyle mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştığını kaydeden Başkan Fadıloğlu, gayretleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti.

"Belediyemiz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, "Bugün, ziyaretimize gelen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 3 aydan beri pandemi süreci içerisinde tedbir amaçlı yan yana gelemiyorduk. Bu süre zarfında belediyemiz, mahallemizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bu konuda belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Başkanımız, daima telefonumuzun ucunda. Ne zaman bir sıkıntımız olsa gerek Başkanımız gerek Başkan Yardımcılarımız gerekse de müdürlerimizi arıyoruz ve sorunun giderilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Çok şükür ki belediyemiz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Her türlü tedbirler anıldı"

Koronavirüs salgını dolayısıyla mahallede ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aksatılmadan yapıldığını kaydeden Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, "3 aydır süren bu salgın hastalıktan dolayı mahallemizdeki sıkıntılar konusunda bize yardımcı olan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibi, her konuda bize yardımcı oldu. Mahallemizin tamamında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmaları ilk günden bu güne düzenli aralıklarla aksatılmadan devam ediyor. Hastalığın yayılmaması konusunda gereken her türlü tedbirler anıldı. Mahalle Muhtarlığı olarak bizler de vatandaşlarımıza evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımız da bu uyarılara uydular ve ellerinden gelen gayreti onlar da gösterdiler. Bu 3 aylık süreç içerisinde Başkanımız ile görüşemiyorduk. Yeni normalleşme dönemiyle birlikte sağ olsun Başkanımız, ilk fırsatta bizi makamımızda ziyaret etti. Mahallemizin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Biz de mahallemizde olan eksikliklerimizi illettik. Bu sıkıntıların da en kısa sürede giderilmesi konusunda sağ olsun Başkanımız, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Başkanımıza ve ekibine, bu 3 aylık pandemi süreci içerisinde yapmış oldukları her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Şehitkamil, Ali Polat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı         
14:05
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak         
13:42
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 16:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]