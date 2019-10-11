Başkan Fuat Öndeş muhtarlarla 3. kez buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda 3. geleneksel muhtarlar toplantısını gerçekleştirerek mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Öndeş muhtarlara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarımsal kalkınma adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Öndeş sözlerine şöyle devam etti; Geçmişe saplanıp kalmadan ama geleceğimize de sağlam adımlar atmak için bugün burada sizlerle buluştuk. Hep borçtan bahsediyoruz ama maalesef ki bu bir gerçek ve bunu aşmalıyız. Kamu alacakları konusunda yürütülen politika ortadadır. Devlet belediyeler de dahil olmak üzere bireylere kadar tüm alacaklarını tahsil etmek için çalışma başlattı. Bu çerçevede bizim vatandaşlardan tahsilini gerçekleştirdiğimiz borç ve ödemelerin muhatabı görünürde belediye olsa da bu işin yapılmasını devlet istiyor. Devlet kamu alacağı konusunda biraz önce söylediğim gibi belediyeler dahil tüm alacaklarını topluyor. Belediyemizin 5.6 milyon TL vergi borcu bulunmakta ve bunun 1.6 milyon TL'sinin vadesi geçmiş durumdadır. Yani ödenmesi gereken bir borç. Ama biz bunlara rağmen bahanelerin ardına sığınmıyoruz, hizmetimizi yerine getiriyoruz. Mahallelerinize yönelik talep ve beklentilerinizi karşılıyoruz. Örneğin Hıdırbeyli mahallemizde 6 yıldan beri hasarlı olan köprüyü uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniledik. Biz istiyoruz ki evladiyelik, sürdürülebilir bir hizmet sunalım. Sel, su geldiğinde götürmesin, sağlam olsun, kalıcı olsun. Vatandaşımız yağmurda çamurda kalmasın."



"Germencik'te değişim başladı"



İlçede gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyet ve projelerden bahseden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, karşılıklı iş birliği ve anlayışla ilçemizi güzel günlere taşıyacağız dedi. Ankara geçtiğimiz günlerde düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne de değinen Öndeş, "Germencik'i tanıtmak için çalışmalarımız sürüyor. Birbirimizi seviyoruz farkındayım. Ben de sizleri çok seviyorum. Dışarıdan herkes ilçemizin olumlu anlamda değişimini, çabamızı, emeklerimizi görüyor. Ben sizler için, Germencik için kalıcı hizmetler yapmak istiyorum. Bu çerçevede ilçemizi tanıtmak, ürünleriyle, üretimiyle, doğal güzellikleriyle adını duyurmak için geçtiğimiz günlerde Ankara'da Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katıldık. İlçemizi tanıttık, anlattık" dedi.



Selatin Organik Köy Pazarına değinen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Her köyümüz benim için inci tanesi. Selatin Köyümüzde anıt ağacı olsun, konumu olsun böyle bir projeye hazır bir durumu vardı. Biz de o yönde bir çalışma yaptık. Bu diğer köylere olmayacak anlamına gelmiyor. Her köy sahip olduğu değerler çerçevesinde değerlendirilecek ve uygun projeler hayata geçirilecek.



Germencik Belediyesi'nin tarımsal kalkınmayı sağlayacak, üreticinin çiftçinin, kooperatiflerin kazanacağı bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş herkesin bu projeye destek vermesini ve dahil olmasını beklediğini söyledi. Öndeş ; Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Kooperatiflerimizle oturduk konuştuk. Germencik'imize ait ürünleri ülkemize, dünyaya tanıtacağız. Kooperatiflerimizi birleştirdik. Süt, incir, zeytin, zeytinyağına varıncaya kadar üreticimizden bu kooperatiflerimizden satın alacağız. Bunları kalitemizi belli edecek şekilde, yakışır bir biçimde sunacağız. Uluslararası pazarlarla iletişim kurduk. Rusya'ya pazarlayacağız. Şuan bir çok yerden sipariş aldık. Özetle burada tarımsal kalkınmayı sağlayacak önemli bir oluşumun temellerini atıyoruz. Ülkemizde birçok örneği bulunan tarımsal kalkınma iştiraklarından daha geniş kapsamlı bir noktaya ulaşacağımıza şüpheniz olmasın. Bir ineği olan çiftçimiz dahi kazanacak. Bu sebeple hedeflerimizi sizin, çiftçimizin, üreticimizin katkısı ve desteğiyle başaracağız. Herkesi kooperatiflerimize üye olmaya, bu oluşuma destek sunmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN