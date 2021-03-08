Başkan Geyikçi, kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Başkan Geyikçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yaşayan ve fabrikada, serada, tarlada çalışan hastanede yatan kadınları ziyaret etti.

Geyikçi, yılda sadece bir gün değil, yaşamın her anında var olan kadınların toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurları olduğunun bilinciyle, bugün sembolik olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Demokratik ve ileri bir toplum için kadınların konumlarının güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi ve bir çok alanda fırsat eşitliğinin yanı sıra pozitif ayrımcılığın da gösterilmesi gerektiğini ifade eden Geyikçi, "Kadın, anadır. Kadın, eştir. Bundan dolayı kadınlarımıza toplum olarak sonsuz saygı duymak zorundayız. Bu vesileyle kadına karşı şiddeti kınıyor ve en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.