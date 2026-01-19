Başkan Gündüz: "Cumhurbaşkanımız dünyaya yön veren küresel liderdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Gündüz: "Cumhurbaşkanımız dünyaya yön veren küresel liderdir"

Başkan Gündüz: "Cumhurbaşkanımız dünyaya yön veren küresel liderdir"
19.01.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yön veren küresel lider olduğunu söyledi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yön veren küresel lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha 2015 yılında tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini kaydeden Gündüz, "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandığını hatırlattı. Bu sözün, sadece bir siyasi söylem değil, devlet aklının, milli duruşun ve stratejik öngörünün açık bir ifadesi olduğunu dile getiren Başkan Gündüz, "O gün ne söyledi ise bugün de aynı kararlılıkla arkasında duran bir liderlik anlayışı vardır. Yıllar sonra yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. PYD/YPG/PKK üzerinden kurulmak istenen senaryoları daha en başında görmüş, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve bölgenin geleceğini tehdit eden bu planlara karşı geri adım atmadan mücadele etmiştir. Kim ne derse desin, kim hangi baskıyı kurarsa kursun Erdoğan, milletinin güvenliğini küresel hesaplara feda etmemiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi operasyonlar, işte bu kararlılığın sahadaki karşılığıdır. Türkiye, onun liderliğinde sadece kendi sınırlarını değil, bölgedeki mazlumların umudunu da korumuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan terörle müzakere değil, mücadele eden, küresel güçlere boyun eğmeyen, devlet kurdurma hayalleriyle bölgeyi ateşe atanlara geçit vermeyen bir liderdir. Bugün Türkiye, masada da sahada da güçlü ise bu güç, yerli ve milli iradeyi esas alan liderliğin eseridir. Dünya değişirken duruşunu değiştirmeyen, şartlar zorlaşırken geri adım atmayan bu liderlik, milletin gönlünde de tarihin sayfalarında da yerini almıştır. Bedeli ne olursa olsun diyebilen bir lider. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil; bölgenin ve mazlum coğrafyaların küresel lideridir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Gündüz: 'Cumhurbaşkanımız dünyaya yön veren küresel liderdir' - Son Dakika

Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Gündüz: "Cumhurbaşkanımız dünyaya yön veren küresel liderdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.