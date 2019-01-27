Başkan Gürşat Kale; "İncirliova Bizim Evimiz, Bizler de Kocaman Bir Aileyiz"

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, hafta sonu Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, hafta sonu Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Belediyeye ait Park İncirliova Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya çalışan işçilerin aileleri de katıldı.



Kahvaltı sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Kale; "58 aylık hizmet dönemimizi geride bıraktık. Bu süre zarfında siz değerli işçi kardeşlerimin emek ve özverili çalışmalarıyla İncirliova'mıza birbirinden önemli hizmeti kazandırdık. İncirliova bizim evimiz; Bizler de kocaman bir aileyiz. Bu birliktelik çerçevesinde halkımızın bizlerden beklediği iş ve hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Görev süremiz içerisinde siz değerli işçi kardeşlerimle birlikte İncirliova'mıza hizmet vermekten de onur duydum. Allah'ın izni, halkımızın teveccühleriyle önümüzdeki dönemde de İncirliova'mıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz emek ve çalışmalardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.



58 aylık görev süresi içerisinde tüm çalışanlarının maaşlarını düzenli bir şekilde ödediklerini hatta geçmiş dönemlerden kalan maaş, yıllık izin ve ikramiye sorunlarını çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Başkan Kale; "Alın teri kutsaldır. Bizler de bunun gereğini yerine getirdik. Hamdolsun görev süremiz içerisinde tüm çalışanlarımızın maaşlarını düzenli bir şekilde ödemeye gayretinde olduk. Hatta bizden önceki dönemlerde oluşan maaş, ikramiye ve izin gibi sorunları da çözüme kavuşturduk. Mevcut çalışanlarımızı mağdur etmediğimiz gibi önceki yıllarda mağdur olan işçi kardeşlerimizin de mağduriyetlerini giderdik" dedi.



İncirliova'ya hizmet vermekten onur duyduklarını ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları düzenlenen kahvaltıdan dolayı Başkan Kale'ye teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

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