Başkan İduğ, Büyük Çarşı esnafı ile buluştu - Son Dakika

Güne Merkez Taksi Durağı'nda boyoz, gevrek, yumurta ve peynirden oluşan kahvaltı ile başlayan Başkan İduğ,2010 yılında kaybettiği Babası Ali İduğ'un da Bornova Küçükpark Durağı'nda yıllarca taksicilik yaptığını belirterek, "Güne sizinle başlamak gerçekten çok güzel. Gecesi gündüzü olmayan zor bir iş yapıyorsunuz. Bornova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde yapılan etkinlikte esnaflarla bol bol sohbet eden Başkan İduğ, göreve geldiği günden bu yana belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Mustafa İduğ, belediyeden beklentilerini dinleyerek, Bornova için yapılabilecekler konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Çarşı'nın mevsim koşullarından etkilenmemesi için üzerinin kapatılması istekleri konusunda da örnek çalışmalar göstererek seçimi çarşı esnafına bıraktı.

"Sizin isteğiniz önemli"

2 hafta önce yaptığı Büyük Çarşı ziyaretinde dile getirilen Çarşı'nın üzerinin kapatılması isteği için yapılan çalışmaları anlatan Başkan Mustafa İduğ, örnek görseller göstererek seçimi esnafa bıraktı. Başkan İduğ, "Çarşının doğal tarihi yapısını bozmadan hem işinizi görecek hem de görsel olarak güzel durabilecek tasarımları sizlerle paylaşıyoruz. Çarşıyı ziyaret edenleri güneşten ve yağmurdan koruması için hazırladığımız örnekler içinde seçim yapmayı size bırakıyorum. Sizin istekleriniz bizim için önemli" dedi

Bornova için çalışıyoruz

Bornova Belediyesi'nin 2 buçuk yıl içinde yaptığı çalışmaların anlatıldığı filminde gösterildiği etkinlikte, Başkan Mustafa İduğ, üretim tesisi, araç alımı, STK Yerleşkesive dijital sınıf gibi çalışmaları da anlattı. İduğ, "Biz göreve tasarruf hamleleri ile başladık, satın almalarla ilerledik ve yatırımlarla devam ediyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanıp, öncelikli projelere ağırlık veriyoruz.Teknolojik yatırımlarla vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Bornova'ya uzun yıllar hizmet verebilecek yatırımlar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bornova için çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen sorularında yanıtladığı etkinlikte, söz alan esnaflar dayanışma yemeğini düzenleyen Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.