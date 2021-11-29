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Başkan İduğ, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan İduğ, muhtarlarla buluştu

29.11.2021 17:11
Başkan İduğ, muhtarlarla buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu'nun düzenli olarak her ay gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Barbaros Mahallesi Muhtarlık binasındaki toplantıda Bornova'nın sorunları ve hızlı çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Barbaros Mahalle Muhtarı Bülent Can'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı ve Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin yanında Bornova Belediyesi bürokratları da katıldı. Belediye çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Mustafa İduğ, Bornovalıların muhtarlar aracılığıyla kent yönetimine aktif katılımını sağladıklarına dikkat çekti ve onlardan gelen talepleri dinledi.

Bornova Muhtarlar Derneği'yle düzenli olarak toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Bornovalıların isteklerini ve önerilerini dikkate alıyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz toplantılarla mahallelerimizin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz. Onları dinliyor, yaptığımız çalışmaları anlatarak bizden isteklerini öğreniyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerimizle ilgili muhtarlarımızın görüş ve önerilerini alıyoruz. Mahalli idarelerin temel taşı olan muhtarlarımız, bizlerin vatandaşa en yakın olan çalışma arkadaşlarıdır. Onların katkısı ve desteği bizler için çok önemli" dedi.

Bornova Belediyesi, Mustafa İduğ, Muhtarlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ, muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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