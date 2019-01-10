Başkan Kalın, 2019'un İlk Nikâhını Kendi Doğum Gününde Kıydı

Seyitgazi Belediyesi'ne evlilik başvurusunda bulunan ve belediyenin İmar Müdürlüğünde çalışan Bülent Özkaykı ile Cennet Pınar'ın nikahını, Başkan Hasan Kalın kendi doğum gününde kıydı.

Seyitgazi Belediyesi'ne evlilik başvurusunda bulunan ve belediyenin İmar Müdürlüğünde çalışan Bülent Özkaykı ile Cennet Pınar'ın nikahını, Başkan Hasan Kalın kendi doğum gününde kıydı.



Seyitgazi Belediyesi makamında gerçekleştirilen 2019 yılının ilk nikah töreninde gelin Cennet Pınar ve damat Bülent Özkayı'nın yakınları ile Doğançayırlı vatandaşlarda hazır bulundu. Kıyılan nikahta bir konuşma yapan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, "Evliliğin ilk adımı olan bu resmi törende verdiğimiz bu evlilik cüzdanı, bana göre evliliğinde anahtarı niteliğinde. Bu nedenle evlilik cüzdanının hanım kardeşlerimize yakışıyor" ifadelerini kullanırken, nikah cüzdanını takdim eden Demirkol, çiftçi tebrik etti.



Öte yandan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da, aynı zamanda belediye personeli olan Bülent Özkaykı ve Cennet Pınar'a mutluluk dileklerini ileterek, "Kardeşlerimiz, mutlu, mesut ve bahtiyar olsunlar. Bu yılın ilk nikahı, personelimiz olan kardeşimiz Bülent ile Cennet Hanım'ın nikahı oldu. Buda ayrı bir sevinç" diye konuştu. Daha sonra Başkan Kalın çifte fincan takımı hediye etti.



Nikah töreninde Başkan Kalın'a sürpriz doğum günü



Genç çiftin nikahını kıyan ve 10 Ocak doğumlu olan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'a da doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü kutlaması ile ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Kalın, "Bugün Doğançayırlı hemşehrilerimizin şahitliğinde 2019'un ilk nikahını kıymanın mutluluğu yaşarken, ayrıca doğum günüm münasebetiyle güzel bir sürprizle de karşılaştım. Hemşehrilerime ve personellerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalem tutan ellerden kürek tutan ellere herkesin bende özel bir yeri var. Biz büyük güçlü bir aileyiz. Mevlam hepimize ömrümüzün her anını, iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi. - ESKİŞEHİR

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