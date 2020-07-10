Başkan Karalar'ın makam odası haczedildi - Son Dakika

Başkan Karalar'ın makam odası haczedildi

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı Başkan Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı makam odası eşyaları haczedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Temmuz Ayı'nın üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi. Karalar, "Bugün bir haciz daha geldi, bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2016'dan bugüne kadar parasını alamadığı nedeniyle bizim makam odamızı hacze gelmiş" dedi.