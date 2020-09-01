Başkan Karamehmetoğlu'nun acı günü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun eşi Saadet Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce safra kesesi ameliyatı olan 56 yaşındaki Saadet Karamehmetoğlu yaklaşık 1 aydır korona virüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazenin defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüleceği belirtildi. Karamehmetoğlu'nun 10 çocuk annesi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR