Başkan Kaya; "İşçilerimizin haklarını ödedik" - Son Dakika

Başkan Kaya; "İşçilerimizin haklarını ödedik"

İncirliova Belediyesi, 20 yıldan fazla süredir kendisinden yaklaşık 3 milyon lira alacağı olan mevcut ve eski 245 belediye personeline ödeme yaptı.

Başkan Kaya;

İncirliova Belediyesi, 20 yıldan fazla süredir kendisinden yaklaşık 3 milyon lira alacağı olan mevcut ve eski 245 belediye personeline ödeme yaptı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, alacaklı olan personeline büyük sevinç yaşattı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Belediyesi artık işçisinden, memuruna hiçbir personeline birikmiş sosyal hak, ikramiye, maaş ve tazminat borcu olmayan bir belediyedir. İşçilerimizin 20 yılı aşkın süredir var olan beklentilerini mutlu bir şekilde sonlandırdık. Çalışma arkadaşlarımız emeklerinin karşılığı olan bu paraları sağlıkla, güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Mali Hizmet Müdürlüğü'ne ödemelerin yapılmasıyla ilgili talimat veren yazıyı imzalayan Başkan Kaya, "20 yılı aşkın süredir belediyemizden alacağı olan 245 personellerimiz var. Hatta bu alacağını alamadan emekli olan personelimiz dahi bulunuyor. Yasa gereği memurun maaşı peşin olarak ödenmesi gerekirken önceki yönetim döneminde yapılan hatalar nedeniyle memur maaşları bile ödenmemişti. Özellikle maaş ödemesi konusunda işçi, memur tüm çalışanlar ciddi şekilde mağdur edilmişti. Biz bugün itibariyle mahkeme süreci tamamlanmış, karşılıklı anlaşma sağlanmış, yasal olarak alacakları kesinleşmiş yaklaşık üç milyon tutarındaki tüm işçi ve memur alacaklarını ödüyoruz. İncirliova Belediyesi artık işçisinden, memuruna hiçbir personeline birikmiş sosyal hak, ikramiye, maaş ve tazminat borcu olmayan bir belediyedir. Çalışma arkadaşlarımız emeklerinin karşılığı olan bu paraları sağlıkla, güle güle harcasınlar" dedi.

Belediyenin işçi alacakları yüzünden icralık olduğunu hatırlatan Kaya, "Geçtiğimiz aylarda bizim hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen önceki yönetimin hataları yüzünden işçi alacakları nedeniyle belediyemiz icralık olmuştu, hatta haciz memurları makam aracı ve makam koltuğuna dahi icra işlemi yapmak istemişti. Ben o günlerde bu borcu ben yapmadım, koltuğa oturduğum gün icra geldi, mali disiplini sağlayalım, bu borcu ödeyeceğim, sizin zorlamanıza, İncirliova Belediyesi'ne bu işlemleri yapmanıza gerek yok, ben işçimizin, memurumuzun alın terini ödemeye söz veriyorum. Benim dönemimde çalışanlarımızın belediyemizden alacağı kalmayacak, bu haciz utancından belediyemizi kurtaracağım demiştim. Bugün bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. İncirliova Belediyesi'ni işçi alacaklarından doğan hacizden kurtarıyoruz" diye konuştu.

Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Özlem Kızıltaş da, "Bugün önceki dönemlerden kalan tüm personel alacakları ödendi. Başkanımız işçi, memur tüm personelinin yüzünü güldürdü, bizlerden hayır dua aldı. Aytekin Başkanımıza işçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesi konusunda gösterdiği çaba ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödemelerini alan personeller Başkan Kaya'yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. - AYDIN

Aytekin Kaya, İncirliova, Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaya; 'İşçilerimizin haklarını ödedik' - Son Dakika
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