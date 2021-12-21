Başkan Kayalar Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Muhtar buluşmalarını sürdüren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Gümüldür ve Özdere'deki muhtarların ardından ilçe merkezinde ki 8 mahalle muhtarına ziyarette bulundu. Muhtarlar Masası Sorumlusu, Meclis Üyesi Alper Sürücü ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde muhtarların talep ve önerileri dikkate alındı.

Eşit hizmet anlayışı

44 mahalle muhtarı ile tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Muhtar buluşmalarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin gelişimi için çalıştığımız muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Daha önce Gümüldür ve Özdere'de ki muhtarlarımızı ziyaret etmiştik. Haftanın ilk günü mesaimizde de Gölcükler, Kemalpaşa, Gazipaşa, Kasımpaşa, Mithatpaşa, Barbaros, Cüneytbey ve Altıntepe Mahalle Muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlar Masası Sorumlumuz Meclis Üyemiz Alper Sürücü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde mahallelerimizle ilgili sorunları öğrendik, çözüm önerileri ile yapılması gerekenleri konuştuk. Muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dikkate alarak tüm mahallelerimize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.