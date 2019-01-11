Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, İstinat Duvarının Çöktüğü Yere Gelerek İncelemelerde Bulundu

Başkan Kılıç, İstinat Duvarının Çöktüğü Yere Gelerek İncelemelerde Bulundu

2 saat önce

Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü.

Başkan Kılıç, İstinat Duvarının Çöktüğü Yere Gelerek İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlar nedeniyle yumuşayarak çöktü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, istinat duvarının çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kağıthane'de iki apartmanın arasında bulunan istinat duvarı yoğun yağışlardan dolayı yumuşayarak çökerken Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da istinat duvarının çöktüğü bölgeye geldi. Buraya gelerek incelemelerde bulunan ve apartmanların kolonlarında problem gözükmediğini belirten Başkan Kılıç, "İki bina arasındaki perde duvarda bir çökme var. Binaların kolonlarında bir problem gözükmüyor. Önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Binalarla ilgili kontrollerin devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Tedbir anlamında iki apartmanımızı tahliye ettik. Teknik anlamda arkadaşlarımızın kontrolleri devam ediyor. Şu an ciddi bir problem gözükmüyor. Takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Fazlı Kılıç, Kağıthane, Güncel
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