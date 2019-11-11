Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç ruhsat müdürleri ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç ruhsat müdürleri ile bir araya geldi

Başkan Kılıç ruhsat müdürleri ile bir araya geldi

7 saat önce

Erenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Arif Ergin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve İl Sağlık Müdürlüğü kurumlarının ruhsat ile ilgili ekipleri ile ilçe belediyelerinin Ruhsat Servisi Müdürlerini ağırladı.

Başkan Kılıç ruhsat müdürleri ile bir araya geldi, System.String[]

Erenler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Arif Ergin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve İl Sağlık Müdürlüğü kurumlarının ruhsat ile ilgili ekipleri ile ilçe belediyelerinin Ruhsat Servisi Müdürlerini ağırladı.


Düzenlenen toplantıya Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ta katılarak selamlama konuşması yaptı. Başkan Kılıç, düzenlenen birlik, beraberlik ve istişare toplantısına katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti. Ruhsat ve Denetim Servisinin hassas bir birim olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Arif Müdürümüzün sizlerle bir araya geldiği istişare toplantısına bizde katılarak sohbet etmek, tanışmak istedik. Ruhsat çok hassas bir çizgi, göreve geldiğimiz günden itibaren kimsenin hakkına girmeden, hakkı, hukuku gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu hassasiyetimizi kaybetmeden de sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
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