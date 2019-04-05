Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, Tilkiyi Elleriyle Besledi

Başkan Kılıç, Tilkiyi Elleriyle Besledi

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, ziyaret ettiği memleketi Tunceli'de karşısına çıkan tilkiyi elleriyle besledi.

Başkan Kılıç, Tilkiyi Elleriyle Besledi, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, ziyaret ettiği memleketi Tunceli'de karşısına çıkan tilkiyi elleriyle besledi.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Maltepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Ali Kılıç, memleketi Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kaymaztepe köyünde bulunan aile kabristanını ziyaret etti. Kılıç, dönüş yolunda Pülümür'e yakın bir noktada yolda bir tilki ile karşılaştı. Tilkiyi elliyle besleyen Kılıç'ın o anları yanında bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yolda seyir halindeyken bir anda karşılarına tilkinin çıktığını belirten Başkan Kılıç, "Yanımda bulunan arkadaşlardan tilkiye yiyecek bir şeyler getirmelerini rica ettim. Onlar da Pülümür ilçesinden aldıkları eti getirdiler. Tilkiyi önce karayolunda ardından da yola yakın bir noktada bulunan yuvasının önünde elimle besledim. Kendisine zarar verilmeyeceğini hissettiği için yanı başımıza kadar sokularak uzattığımız etlerden yedi. O anlarda, kendimi çok mutlu hissettim" dedi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:24 Kaynak: İHA

Ali Kılıç, Maltepe, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu Nevşehir 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu YSK Yalova'da Oyların Yeniden Sayımını Reddederek Sonuçlara Son Noktayı Koydu Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:18:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç, Tilkiyi Elleriyle Besledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]