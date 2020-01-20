Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, System.String[]

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sıratut Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı bulan Belediye Başkanı Kılınç, mahallenin genel durumu ile sorun ve ihtiyaçları hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Erdem'in de hazır bulunduğu mahalle ziyaretinde görüş ve önerilerini Başkan Kılınç'a iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, her zaman yanlarında gördükleri Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.


Bakan Kılınç ise mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmada, ortak akılla Adıyaman'ı yönetmeye devam edeceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Rıfat Kadri Kılınç, Süleyman Kılınç, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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