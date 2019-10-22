Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, dernekleri ağırladı
Son Dakika Güncel Başkan Köse, dernekleri ağırladı

Başkan Köse, dernekleri ağırladı

2 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.

Başkan Köse, dernekleri ağırladı, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiren derneklerin temsilcilerini makamında ağırladı.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, derneklerin birlik ve beraberliğin, sevgi, barış ve kardeşliğin yaygınlaşmasında etkin rol oynadığını belirterek, "Belediye olarak değerlerimize sahip çıkan, geliştiren dernek faaliyetlerini her zaman destekliyor ve bizlerde kültürel bilincin gelişimine katkı sunmak için imkanlar çerçevesinde her türlü desteği veriyoruz" dedi.


Uyumlu bir çalışma içindeyiz


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ve toplumun farklı kesimlerinden gelen dernek temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Köse, "STK'lar ve derneklerle uyumlu bir çalışma içindeyiz. Yapılan tüm faaliyetlerde gerekli katkıyı sağlıyor ve sivil toplum kuruluşlarımızın olumlu çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneklerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi
Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'nin silahları soruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:17:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Köse, dernekleri ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]