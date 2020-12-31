Başkan Köse pazarcı esnafının yeni yılını kutladı - Son Dakika

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yılın son gününde pazarcı esnafını ziyaret ederek onların yeni yılını kutladı.

Başkan Köse, yeni yıl ziyaretleri kapsamında bugün perşembe pazarında bulunan pazar esnafını ziyaret etti. Pazar esnafına, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nin hazırladığı çorba ve çay ikram edildi. Başkan Köse, yeni yıllarını kutladığı pazar esnafına yeni yıl çantası da hediye etti.

Safranbolu'da, huzur, birlik, beraberlik tesis edeceksek, bunu hep birlikte yapacağız diyen Köse, "Buna inancım tam. Vatandaşlar bizden hizmet bekliyor. Bizler de belediyemizin tüm birimleri ile başta ben olmak üzere daha ulaşılabilir bir belediye ve daha ulaşılabilir bir belediye başkanı olma yolunda saha çalışmalarımızı önemsiyoruz. Yol haritamız belli, daima halkın içinde, medeni toplumlara yakışır, hukuk devleti standartlarında, kanuna, etiğe ve kendi toplumumuza uygun bir yöneticilik anlayışı sergilemeye gayret gösteriyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. - KARABÜK