Başkan Kurt Güvercin Köy'ü ziyaret etti - Son Dakika

Ziyarette Başkan Kurt ile beraber, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol ve EMKO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yıldız yer aldı.

Kümes sahipleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, Güvercin Köy Projesi'ni Eskişehir'deki güvercin severleri bir araya getirerek, kötü koşullar altında yürütülen güvercin yetiştiriciliğini daha uygar bir seviyeye taşımak için hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Kurt, tüm güvercin severlerin Güvercin Köy'e gelmesini istediğini belirtti.

Güvercin Köy'den memnuniyetlerini dile getiren kümes sahipleri, Güvercin Köy'ü hayata geçirdiği için Başkan Kurt ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Güvercin Köy'ün alanında Türkiye'de tek olduğunu ifade eden kümes sahipleri, Odunpazarı Belediyesi ile ortak projeler geliştirmek istediklerini söyledi.