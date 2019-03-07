Son Dakika Haberleri: Başkan Memiş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Başkan Memiş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

45 dakika önce

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Memiş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ayrıca kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, nezaketleri ve letafetleriyle toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır.

İstiklal mücadelemizde de çok önemli görevleri üstlenen kadınlarımız canları pahasına vatanı korkusuzca savunmuşlardır. En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır." buyurmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Bayburt, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü

Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memiş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]