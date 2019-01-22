Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Koca Demokrat Parti'ye Katıldı

Başkan Mustafa Koca Demokrat Parti'ye Katıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

Başkan Mustafa Koca Demokrat Parti'ye Katıldı, System.String[]
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.

29 Mart 2009 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Emet Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Koca, 2014 yılında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görev yapmıştı. Mustafa Koca'nın, önümüzdeki yerel seçimlerde Emet'ten Demokrat Parti Belediye Başkan adayı olacağı açıklandı.

Başkan Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, "Emetli kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ekibine, ayrıca Kütahya İl Başkanı Halil Gün ve Emet İlçe Başkanı Ahmet Yetilgen'e teşekkür ederim. Her şey daha güzel bir Emet için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, Demokrat Parti, Mustafa Koca, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:38:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Koca Demokrat Parti'ye Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]