Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz muhtarlarla biraraya geldi
Son Dakika Güncel Başkan Oğuz muhtarlarla biraraya geldi

Başkan Oğuz muhtarlarla biraraya geldi

55 dakika önce

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz düzenlediği toplantıda ilçedeki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahalleleri ile ilgili isteklerini dinleyen Başkan Oğuz; "Urlamız için hep beraber çalışacağız" dedi.

Başkan Oğuz muhtarlarla biraraya geldi, System.String[]

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz düzenlediği toplantıda ilçedeki tüm muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların mahalleleri ile ilgili isteklerini dinleyen Başkan Oğuz; "Urlamız için hep beraber çalışacağız" dedi.

Başkan Yardımcıları Erhan Kıpkıp, Yücel Işık, Emine Sağlam Baş'ın da katıldığı toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Oğuz, " Muhtarlarımızla şahsen sık sık görüşüyoruz. Her zaman birlik içindeyiz. Bundan sonra da bu devam edecek. Sizler bizlerin Mahallerimizdeki gözümüz ve kulağımızsınız. Hep birlikte Urlamız için halkımız için çalışacağız. Mahallelerinizde ne isteğiniz varsa hepsini bizlere aktarın. Bizlerde bu isteklerin üzerinde planlamalar yapıp çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Burak Oğuz'a çalışmaları ve ilgisi için teşekkür eden Muhtarlar; "Başkanımızla her zaman uyum içinde çalıştık. Ne istediysek elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Bundan sonrada hep birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi

Burak Oğuz, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:26 Kaynak: Bültenler
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