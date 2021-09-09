Başkan Oktay'dan aşı çağrısı - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye meclisi eylül ayı oturumda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yanan ormanlarla ilgili uzman görüşleri dahilinde çalışmalar yapıldığını söyleyen Oktay, pandeminin seyrinin arttığını belirterek aşı çağrısında bulundu.

Marmaris Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumu önceki gün Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlık ettiği oturumda 8 madde görüşüldü. Oturum öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi süreciyle ilgili özellikle aşılamaya dikkat çekerek, "Vaka sayılarında çok ciddi bir artış söz konusu. Bu şekilde devam ederse hepimiz olumsuz olarak etkileneceğiz. Bunun için daha da dikkatli olmalı, kurallara uymalıyız. Ayrıca daha fazla aşılamaya ihtiyacımız var. Bu salgının önüne en pratik şekliyle aşılama ile geçilebilecek gibi görülüyor. Bu nedenle sizlerin de çevrenize bu yönde tavsiyelerde bulunulması fayda sağlayacaktır"

Uzmanlar karar veriyor

Marmaris tarihinin en büyük felaketinin yaşandığını belirterek bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu. 1979 yılında çıkan yangında Taşhan bölgesinde 11 bin hektar alanın yandığını söyleyen Oktay, geçtiğimiz ay yaşanan felakette ise 13 bin 600 hektar orman alanının kül olduğunu belirterek "Böyle bir acıyı yaşamak hepimiz için çok zor. Ben tüm kurumlarda görev alan personellerimize, gönüllü yurttaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Canla başla herkes özverili bir şekilde bir mücadele sergiledi" dedi.

"Yaralarımızı sarmaya başladık" diyen Oktay yanan ormanlarla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını belirterek "Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı. Kamuoyunda dönem dönem yanmış ama birkaç dalı kalmış ağaçlarla ilgili kesilmesin yönünde talepler oluyor, bunlarla bizler de karşılaşıyoruz. Bununla ilgili konunun uzmanlarıyla görüştük. Kızılçam için yandıktan sonra bir miktar yeşil kalsa dahi onun tekrardan tutmasının mümkün olmadığı yönünde uzman görüşleri var" ifadesini kullandı. Ağaçlandırmayla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle İçmeler'de bölgesinde kente bakan yamaç kısımlarda yapılacak kesim ve teraslama çalışmalarının ardından farklı türlerde fide dikimi gerçekleştireceği bilgisini aldıklarını dile getiren Oktay, kızılçamın yangın riskinden ötürü yerleşim bölgelerinden uzak tutulması yönünde bir anlayışın hakim olduğunu söyledi.

"Derelerle ilgili rapor hazırlandı"

Ormanlar yandıktan sonra ortaya çıkan sel endişesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, "Yangın biter bitmez bir çalışma yaptık ve tüm derelerle ilgili bir rapor hazırladık. Hazırladığımız raporları gerek MUSKİ'ye gerekse de DSİ'ye ilettik. İmkanlarımız ölçüsünde yapılacak çalışmalara katkı sunmaya hazır olduğumuzu da dile getirdik. Şu anda Hisarönü ve Turgut bölgesindeki MUSKİ'nin dere çalışmaları devam etmekte akabinde İçmeler ve diğer bölgelerimizde de bu çalışmaları hayata geçirilecek" diye konuştu. - MUĞLA