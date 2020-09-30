Başkan Orhan'dan medyada yer alan haberler hakkında açıklama - Son Dakika

Başkan Orhan'dan medyada yer alan haberler hakkında açıklama

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Orhan'dan medyada yer alan haberler hakkında açıklama, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Orhan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında ismimizi öne çıkararak bir kısım sosyal medya hesapları ile ilintilendirilmiş olmamız bütünüyle iftira ve yalandan ibarettir. Uzun yıllardır Erzurum kamuoyunun önünde olan ve her şeyi şeffaf bir biçimde halkla beraber yürüten birisine bu tür iftira ile yaklaşılmasını başka maksatlara yormaktayız. Konuya ilişkin hukuki girişimlerde bulunacağımızı ve bu haberlerin hangi amaçlarla yapıldığının açığa çıkarılacağının bilinmesini kamuoyumuza arz ederiz." - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Sosyal Medya, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Orhan'dan medyada yer alan haberler hakkında açıklama - Son Dakika

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