Son Dakika Haberleri: Başkan Öz, kandilde ikramda bulundu, mezarlıkları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Başkan Öz, kandilde ikramda bulundu, mezarlıkları ziyaret etti

Başkan Öz, kandilde ikramda bulundu, mezarlıkları ziyaret etti

6 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, mevlit kandilinde vatandaşlara gödek ikramında bulunup mezarlıkları ziyaret ederek kandilin manevi yönünü vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Başkan Öz, kandilde ikramda bulundu, mezarlıkları ziyaret etti, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, mevlit kandilinde vatandaşlara gödek ikramında bulunup mezarlıkları ziyaret ederek kandilin manevi yönünü vatandaşlarla birlikte yaşadı.


Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için düzenli olarak camilerin ve mezarlıkların temizliklerini gerçekleştiren Çan Belediyesi temizlik işleri ekipleri, mevlid kandili öncesi de bu çalışmalarını gerçekleştirdi. Öte yandan mevlid kandili sebebiyle Çan'ın mahallelerinde farklı noktalarda kurulan tezgahlarda vatandaşlara gödek ikramı gerçekleştiren Çan Belediyesi ekiplerine Belediye Başkanı Bülent Öz de katılarak hemşehrilerine ikramda bulundu.


Gödek ikramının ardından esnafları ziyaret eden, sonrasında da eşi Şebnem Öz ile birlikte mezarlığa giden Başkan Bülent Öz, ahirete intikal eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların kandilini kutladı.


"Manevi değerlerimizi daha yoğun yaşadığımız bu kutsal günde mevlid kandilimizi kutluyor, yapılan duaların Allah katında kabul olmasını ve birlik beraberlik içinde nice kandillere erişebilmeyi diliyorum" diyen Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan'da manevi duyguları birlikte paylaştık" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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