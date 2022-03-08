Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı

08.03.2022 13:56
Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilçedeki şapka tekstil atölyesindeki işçilerle birlikte kutladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilçedeki şapka tekstil atölyesindeki işçilerle birlikte kutladı.

Belediye Meclis Üyesi Gülüzar Durgunoğlu ile birlikte atölyeyi ziyaret eden Özacar, burada kadınlara karanfil dağıtıp kendileriyle sohbet etti.

Başkan Mustafa Özacar, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart gününün çıkış sebebi olan tekstil atölyesindeki kadın işçilerle ziyaretlere başlamanın çok anlamlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Türk toplumunda kadınların aile içindeki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Özacar, "Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcılarıdır. İyi ki varsınız." dedi.

YORUMLAR
500
MTB Başkan Özcan: 'Kadın hayatımızın en kıymetli varlığıdır' MTB Başkan Özcan: 'Kadın hayatımızın en kıymetli varlığıdır' Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Özacar, Şapka, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özacar kadınlar gününü tekstil atölyesinde kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement