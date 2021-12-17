Başkan Özen Gençlik buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika

Başkan Özen, gençlere daha güzel bir gelecek sağlamak adına heyecan duyduğunu ve çalışmalar yaptığını belirtti.

Aranılan Kişi Olacaksınız

Sapanca Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden biri olan Kariyer Buluşmaları Günü bu ay Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gençlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti. Başkan Özen;" Sizler bizlerin yarınları olacaksınız. Ayaklarınızın üzerinde sağlam durmayı, her daim kendinizi geliştirmeyi hedeflemelisiniz. Yaşamınız süresince hep aranılan kişi olmalısınız. Spor yapın, kitap okuyun ve size kendinizi iyi hissettirecek etkinlikler yapın, kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin" diye belirtti.

Başkan Özen gençlere yönelik projelerini anlattı ve gençlere sosyalleşme çağrısında bulundu. Sanal alemde uzun süre takılmamaları ve zararlı maddelerden uzak durulması gerektiğini bununda ancak spor, aktivite ve çeşitli hobilerle mümkün olabileceği konusuna değindi. Toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Toplantıda, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan, Okul Müdürü Zafer Levent Soyhan ve öğretmenler katıldı. Program sonunda Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, özencilerle öz çekim çekildi. Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Başkan Özen'e tüm sorularına çözüm olacak cevaplar buldukları için teşekkür ettiler.