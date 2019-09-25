Son Dakika Haberleri: Başkan Özen, öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti
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Başkan Özen, öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti

2 saat önce

Sakaryaspor tarafından başlatılan forma kampanyasına Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 10 forma ile katılım sağladı.

Başkan Özen, öğrencilere Sakaryaspor forması hediye etti, System.String[]

Sakaryaspor tarafından başlatılan forma kampanyasına Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 10 forma ile katılım sağladı.


Sakaryaspor ekibi tarafından başlatılan forma kampanyasına 10 adet forma sözü vererek destek olan Başkan Özen, Sapanca Belediyesi başkanlık makamında ağırladığı Sakaryaspor aşığı öğrencilere formalarını hediye etti. 10 öğrenciye Sakaryaspor forması hediye eden Başkan Özen, "Sakaryaspor aşığı 10 öğrenci kardeşimize formalarımızı teslim ettik. Şehrimizin markası Sakaryaspor'a başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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