Üye Girişi
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu

06.07.2021 12:50
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki sanayi esnafıyla sabah kahvaltı da buluştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki sanayi esnafıyla sabah kahvaltı da buluştu.

Başkan Esat Öztürk'e AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve belediye meclisi üyeleri eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Esat Öztürk, esnaflarla sohbet ederek onların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kahvaltıdan sonra esnafa hitap Başkan Esat Öztürk, "Millet olarak hep birlikte sıkıntılı günler geçirdik. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak sanayi sitemizde çalışmalar yaptık. Düzenli olarak sanayimizde temizlik çalışmaları yaptık. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda asfaltlama çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ekiplerime sanayideki cadde ve sokaklarda asfaltla ilgili bir eksiğin kalmaması konusunda talimat verdim. Maalesef Yahyalı'nın coğrafi yapısı engebeli olduğu için, burada belediyecilik yapmak zor. Rabbim bizlere bu konuda yardımcı olsun. Yahyalı bir huzur ilçesidir. Burada ilçe başkanlarımız ile diğer kurumlarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. 7 yıldan beri ilçemizde güzel hizmetler yaptık. Eski başkanlarımız altyapı çalışmalarına ağırlık vermişler. Bizde üst yapı çalışmalarına ağırlık vererek ilçemize güzellikler kattık. Sürekli bu ilçede yaşayan insanlarımız belki farkında değil ama dışarıda yaşayan gurbetçilerimiz ilçeye geldikleri zaman değişimi çok rahat fark edebiliyorlar. Yakında bir güzelliği daha ilçemiz ile paylaşacağız. 50 adet villa parselinin satışını gerçekleştireceğiz. İlçemize estetik bir güzellik katacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülke olarak Covid 19 ile başarılı şekilde mücadele ettik. Bu zor dönemde esnaflarımızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Esat Öztürk, Hisarcık, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı 18:17 İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı         
18:34
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
17:49
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı         
17:19
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:06:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement