Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti - Son Dakika

Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti

14.04.2021 18:38
Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni kurulan Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni kurulan Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilerin bir araya gelerek kurdukları yeni dernek olan Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetimi başkanlık makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Doğan Gönüllü, Kdz. Ereğli Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarını belirtti. Gönüllü açıklamasında, "Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği, bir süre önce yola çıkmıştık. Olgunlaşma süreci bu döneme denk geldi. 9 arkadaş kurucu yönetim kurulu üyesi olarak derneğimizi kurduk. Resmi işlemleri tamamladık, tüzüğümüzü onaylattık. Mesleğin, meslektaşların ve özellikle Kdz. Ereğli'nin gelişmesi yönünde ne yapabiliriz hedefiyle demokrasi çatısı altında kuruluşumuzu yaptık. Sizinde şehir dışında olmanız nedeniyle gecikmiş bir ziyaret oldu. Belediye ile Gazeteciler Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içerisinde olacaktır. Biz de olacağız, desteklerinizi bekleriz. Bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanınızdayız" dedi.

ERMED Yönetimine başarılar dileyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Böyle güzel, anlaşan, uyuşan Ereğli'nin demokrasisini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Gazeteciler de bir hayli sıkıntılar içerisindeydi. Son zamanlardaki gelişmelerden o yüzden seviniyoruz. Şahsımız için değil Ereğli için mutlu ediyor. Hakikaten gazeteciler adına sıkıntılı günlerden geçildi. Çok şikayetler vardı, yansımaları da vardı. Değişim oldu, heyecan oldu. Bir tarafta seçim oldu, diğer tarafta dernek kurdunuz. Hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık etsin, tebrik ediyorum, kutluyorum."

Gazeteciler ayrıca, 'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' sloganlarının marka tescili alması nedeniyle Başkan Posbıyık'ı tebrik ettiler. Yeni girişimlerin olduğunu belirten Başkan Posbıyık da; "Ayrıca çileği aldık. Coğrafi işaretleme olarak. Derneğe yardımcı olduk. Şimdide kuzu kestanesi olarak Raif bey ilgileniyor, başvuruda bulunduk. Şimdi de Ereğli pidesini almak istiyoruz. Vali bey de bu konuda bizden ricada bulundu. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK

Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti
Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti
Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti

Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti - Son Dakika


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