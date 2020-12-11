Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

11.12.2020 09:50
Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, hizmet kalitesinin attırılması, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile bir toplantı yaparak, hizmet kalitesinin attırılması, vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Merhem Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine tüm belediye meclisi üyelerinin oyu ile 22 Ekim tarihinde Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Servet Ramazan, Belediye birim müdürleri ile meclis salonunda toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Ramazan, devem eden projeler, 2021 yılı ve sonrası için yapılacak projeler, vatandaşların talepleri konusunda birim müdürlerinin görüş ve önerilerini aldı.

Başkan Ramazan, "Belediyemizin birim müdürleri bir araya gelerek yapılan hizmetler, yeni projeler ve vatandaşlarımızın istek ve önerilerini konuştuk, değerlendirdik. Tüm ekiplerimize güveniyorum. Biz bir ve beraberiz. İnşallah hayatını kaybeden Mehmet Abdi Bulut Başkanımızın bizlere bıraktığı projeleri bitirip Kilis halkının hizmetine sunacağız" dedi. - KİLİS

Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi
Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Ramazan birim müdürleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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