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Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı

19.06.2021 18:41
Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kent merkezinde çöp toplayan firmanın hizmet vermeyi durdurduğu söyleyerek, "Bu tarihten itibaren bu hizmeti Belediyemiz olarak vermeye başladığımızı Bilecik halkına duyururuz" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kent merkezinde çöp toplayan firmanın hizmet vermeyi durdurduğu söyleyerek, "Bu tarihten itibaren bu hizmeti Belediyemiz olarak vermeye başladığımızı Bilecik halkına duyururuz" dedi.

Başkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve ilgili birim müdürü ile birlikte belediye encümen toplantı salonunda bir basın açıklaması yaptı. Şahin, yılbaşından itibaren Bilecik Belediyesine toplamda 2 milyon 116 TL'lik 5 adet fatura kesen bu firmanın tüm hakkedişlerinin 2 milyon 2 bin TL'sinin ödemesinin yapıldığını belirtti. Arada 114 binlik tutarındaki farkın 79 bin TL'si belediye hizmet alanı dışında işlem yapıldığı tespit edildiğinden kendilerine mahsup edildiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda referans firması belediyemizden alacaklı olduğu 35 bin TL'yi öne sürerek çöp toplama işlemini durdurduğundan, halkımızın mağdur olmaması için Bilecik Belediyesi olarak çöp toplama hizmetini kendi ekiplerimiz ile yapıyoruz. Halkımızı, çöp toplama işlemini yasadışı yaptığımızı söyleyerek şahsım ve belediyemiz şahsında Bilecik'e saldıranların karşısında durmaya çağırıyoruz. Halkımız arkamızda olduğu sürece her sorunu aşarız. Güzelliği bozmaya çalışanlara inat her şey çok daha güzel olacak diyecek ve çok ama çok daha güzelini yapacağız"

"Çöp toplama hizmeti sorununun arka planında ne var?"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Daha önce, Bilecik'te çöp toplama hizmeti, Bilecik Belediyeler Birliği kararı ile BİOSUN Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi tarafından veriliyordu. Katı atıkların geri dönüştürülme işlemini kendi tesislerinde gerçekleştiren BİOSUN, çöp toplama işlemini taşeron firma olarak referans firmasına yaptırıyordu. Bilecik Belediyeler Birliği yapılan hizmetten hoşnut olmadığını bildirerek, BİOSUN ile olan ilişiğini sözleşmenin bitmesini beklemeden kesti ve çöp alımı hizmeti için referans firmasıyla anlaştı. Seçilen yeni firma BİOSUN'un taşeronu olarak çöp toplama işini yapan, Belediyeler Birliği'nin hizmetini eksik bulduğu referans firmasıydı. Yani söz konusu iş, hizmetinden memnun olunmayan firmaya tekrar verilmişti. Bilecik Belediyesi olarak, bu noktada ildeki tüm belediyeler gibi, çöp toplama hizmetini Bilecik Belediyeler Birliği'nin yetkilendirdiği referans firmasından almaya başladık" dedi.

"Firmanın belediyemiz ile doğrudan bir sözleşmesi yoktur"

Başkan Şahin, hali hazırda Bilecik Belediyesinin referans firması ile bir sözleşmesinin olmadığını anlatarak, "Ne firma ne birlik tarafından Belediyeler Birliği ile yapılan sözleşmenin bir kopyası bile belediyemize iletilmemiştir. Uyarı ve taleplerimize rağmen 2021'in başından beri süren bu durum yüzünden firma denetlenemez ve hizmet kalitesi ölçülemez durumdadır. Durum bu adaletsizlikle ilerlerken son kesilen 500 bin TL'lik faturayı işleme almadık. Bunun yerine bu faturayı Belediyeler Birliğine kesmelerini, sözleşmenin asıl sahibi ve muhatabı olan Bilecik Belediyeler Birliği'nin gerekli denetimleri yapıp, söz konusu hak edişin hak edilip edilmediğinin kontrolünü yaparak Belediyemize rücu etmesi gerektiğini firmaya da birliğe de ilettik" ifadesini kullandı.

"Bu durum belediyenin hizmet kalitesini çekemeyenlerin kumpasıdır"

Son iki yıl içinde, Bilecik halkının belediye hizmetlerinden memnuniyetinin giderek yükseldiğinin ortada olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Altyapı problemlerine müdahale edilerek iki yıl içinde sel baskınlarından kurtulan, salgın yönetiminde halkın ihtiyaçlarını hızla karşılayan, parklar, yol ve kaldırım düzenlemeleriyle Bilecik'i giderek modern bir kent görünümüne kavuşturan, her ihtiyaç sahibine ulaşarak yoksullukla mücadele eden Bilecik Belediyesine karşı bir tuzak kurulmaya çalışıldığı aşikar. Denetleyemediğimiz, hizmetini ölçemediğimiz ve sözleşmesini dahi göremediğimiz bir sistem ile halkın vergilerinden toplanan belediye bütçesinden, her ay istediği faturayı kesip hakedişini talep eden bir firma ile belediye olarak hiçbir zaman çalışmayacağımızı belirtiyor, kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı
Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı

Ahmet Gürses, Türk Lirası, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şahin, çöp sorunu ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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