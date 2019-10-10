Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den harekat açıklaması
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin'den harekat açıklaması

Başkan Şahin'den harekat açıklaması

45 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında destek mesajı yayımladı.

Başkan Şahin'den harekat açıklaması, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında destek mesajı yayımladı.


Başkan Şahin yaptığı mesajında, "Sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye'yi bölmek ve güçsüzleştirmek için, Türkiye'yi Suriye, Irak, Mısır, Libya, Sudan, Somali, Filistin, Arakan gibi İslam ülkelerinde olduğu gibi kardeş kavgasının içine sokmaya çalışan emperyalistlere dersini vermek için harekete geçtik. Artık dönüşü olmayan yoldayız. Biz lider ülkeyiz, biz Türk'üz, biz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak için şehadet yürümekten korkmayan, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyebilen, her dönemde dünyaya hükmetmiş ecdadımızın torunları olarak Suriye'de güvenli bölgeyi kurmak için Alpaslan olduk, Fatih olduk, Gazi Mustafa Kemal olduk, şehadet şerbetini içmiş şehitler olduk topunuz gelin diyerek Suriye'deyiz. Allah lider ülke Türkiye'nin başından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderleri eksik etmesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Osmaneli, Türkiye, Bilecik, Suriye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı
Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den harekat açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]