Son Dakika Haberleri: Başkan Saka'dan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Saka'dan Yeni Yıl Mesajı

9 dakika önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni yıl dolayısı ile yayınladığı mesajında tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diledi.

Başkan Saka'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni yıl dolayısı ile yayınladığı mesajında tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diledi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bir mesaj yayınlayarak Edremitlilerin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Saka, mesajında şöyle dedi; "Dünyamızın üzerine bir kabus gibi çöken 2018 yılında ki tüm olumsuzlukların ortadan kalktığı, insanlarımızın rahat, mutlu, huzur içinde ve refah seviyesini yüksek olarak yaşadıkları bir yeni yıl dileği ile 2019 yılını kutluyor, tüm dünyaya, Edremit'imize ve ailelerimize sağlıklı, sıhhatli günler getirmesini diliyorum" - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:00 Kaynak: İHA

Kamil Saka, Edremit, Balıkesir, Güncel
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