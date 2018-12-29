Başkan Saka'dan Yeni Yıl Mesajı
9 dakika önce
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni yıl dolayısı ile yayınladığı mesajında tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diledi.
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni yıl dolayısı ile yayınladığı mesajında tüm vatandaşlara mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diledi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, bir mesaj yayınlayarak Edremitlilerin ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Saka, mesajında şöyle dedi; "Dünyamızın üzerine bir kabus gibi çöken 2018 yılında ki tüm olumsuzlukların ortadan kalktığı, insanlarımızın rahat, mutlu, huzur içinde ve refah seviyesini yüksek olarak yaşadıkları bir yeni yıl dileği ile 2019 yılını kutluyor, tüm dünyaya, Edremit'imize ve ailelerimize sağlıklı, sıhhatli günler getirmesini diliyorum" - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:00 Kaynak: İHA
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