Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti

41 dakika önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i ziyaret ederek çalışmalarını hakkında istişarede bulundu.

Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti, System.String[]

ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'imakamlarında ziyaret etti. ZiyaretteDedelioğlu ve Özdem Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundular.ZiyaretteBaşkan Saygılı Kırıkkale Belediyesi olarak ilçeler ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'e çalışmalarında başarılar diledi.

İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ

Dedelioğlu ve Özdem zöyaretten duydukları menmuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman istişare içinde olduklarını ve tecrübelerinden yararlandıklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
Mehmet Saygılı, Turgut Özdem, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor Melih Gökçek'ten çok konuşulacak paylaşım: Kameraları sökmeye gelenler arasında boksörler, güreşçiler var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]