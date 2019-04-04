Başkan Seçilen Tutaşı ve Demir Mazbatalarını Aldı

MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.

MARDİN (AA) – Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir mazbatalarını aldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Artuklu belediye başkanı seçilen Tutaşı ve Yeşilli Belediye başkanı seçilen Demir, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.



Artuklu Belediyesine geçen belediye başkanları burada birbirlerini tebrik etti.



Tutaşı yaptığı açıklamada, Başkan Demir'in eski arkadaşı olduğunu söyledi.



Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini işaret ederek, "Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde

Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı

Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı

Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor